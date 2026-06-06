В уфимском дворе мужчина догнал убегавшую от него девушку и избил её до потери сознания

21:38, 06 июн 2026

Ночью в одном из дворов Уфы мужчина преследовал девушку и жестоко избил её. Соседи сняли всё на камеры домофона.

На записи видно: девушка бежит через двор и кричит о помощи. За ней — мужчина. На камере соседнего подъезда её уже укладывают на скамейку без сознания.

Двое соседей вызвали полицию. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, прибывшие на место офицеры опросили пострадавшую. Девушка была в состоянии опьянения и писать заявление отказалась. Её отвезли в больницу, осмотрели и отпустили.

Сожитель девушки объяснил полиции, что в ходе ссоры нанёс ей «один удар ногой». Оба были пьяны.

Полиция сейчас проводит проверку и обещает дать «правовую оценку» после получения медицинского заключения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Честный репортаж