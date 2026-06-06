Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В уфимском дворе мужчина догнал убегавшую от него девушку и избил её до потери сознания

В уфимском дворе мужчина догнал убегавшую от него девушку и избил её до потери сознания

21:38, 06 июн 2026

Ночью в одном из дворов Уфы мужчина преследовал девушку и жестоко избил её. Соседи сняли всё на камеры домофона.

На записи видно: девушка бежит через двор и кричит о помощи. За ней — мужчина. На камере соседнего подъезда её уже укладывают на скамейку без сознания.

Двое соседей вызвали полицию. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, прибывшие на место офицеры опросили пострадавшую. Девушка была в состоянии опьянения и писать заявление отказалась. Её отвезли в больницу, осмотрели и отпустили.

Сожитель девушки объяснил полиции, что в ходе ссоры нанёс ей «один удар ногой». Оба были пьяны.

Полиция сейчас проводит проверку и обещает дать «правовую оценку» после получения медицинского заключения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Женщина дважды избила подругу за два дня из-за ревности в Башкирии

Читайте также:

Женщина дважды избила подругу за два дня из-за ревности в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: Честный репортаж
Теги: Уфа происшествия Уфа побои
Читайте также

Пьяный мужчина напал на полицейского при медосвидетельствовании
Человек и закон в Башкирии
Пьяный мужчина напал на полицейского при медосвидетельствовании
В Уфе мужчина избил женщину в подъезде и силой затащил в квартиру
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина избил женщину в подъезде и силой затащил в квартиру
Житель Башкирии избил бывшую возлюбленную после ссоры
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии избил бывшую возлюбленную после ссоры
В Башкирии мужчина из-за ревности избил бывшую жену на её работе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина из-за ревности избил бывшую жену на её работе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен