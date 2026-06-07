В Башкирии 102 человека погибли в пожарах с начала года
22:11, 07 июн 2026
С января по июнь 2026 года в Башкирии произошло почти 3000 пожаров. Среди 102 погибших — один ребёнок.
Почти сотня случаев за несколько месяцев — это больше одной смерти в день. Спасатели говорят прямо: большинство этих смертей можно было предотвратить.
Главные причины — неисправная проводка, бытовые приборы и небрежное обращение с огнём. Стандартные правила, которые все знают и никто не соблюдает.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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