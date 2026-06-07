В Башкирии похоронили 11-летнюю Машу из Дуванского района

22:20, 07 июн 2026

11-летнюю Машу (имя изменено) из посёлка Дуван не стало 27 мая. Маму не было рядом меньше двух часов.

Вечером девочка ушла из дома. Мать спохватилась сразу и начала искать самостоятельно. Тело Маши она нашла в дровянике рядом с домом — спустя час-два после того, как дочь вышла за порог. Приехавшие медики зафиксировали смерть.

По данным «КП-Уфа», некоторые издания сообщали, что ребёнка искали несколько дней — это не соответствует действительности.

Простились с Машей 29 мая. Жители района собрали деньги на похороны.

Девочка была средним ребёнком в семье — единственной дочерью. У матери остались два сына: 15-летний и совсем маленький, двух с половиной лет. По словам знакомых семьи, мать тяжело переживает потерю.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети