Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Жительниц Башкирии поймали за кражу денег через банковское приложение

Жительниц Башкирии поймали за кражу денег через банковское приложение

22:30, 07 июн 2026

38-летний житель Башкирии задремал в компании знакомых и лишился 45 тысяч рублей. Пока он спал, две гостьи сняли деньги прямо с его телефона.

Мужчина устроил застолье в бане и заснул, оставив на столе разблокированный смартфон. Этого оказалось достаточно. Две жительницы Благовещенска — 25 и 29 лет — разыграли слаженный план: одна отвлекала остальных гостей, другая в это время открыла банковское приложение и перевела деньги на счета своих дочерей.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, вся операция прошла в несколько транзакций. Итог — минус 45 тысяч рублей, которые женщины потратили на продукты, детские покупки и личные нужды.

Полиция установила подозреваемых быстро. Обе признали вину. На момент публикации потерпевшему вернули 25 тысяч — остаток женщины обязались возместить.

Против обеих возбудили уголовное дело по статье о краже. Пока — подписка о невыезде. Телефон хозяину вернули сразу. Деньги — не все.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Уфы украл 50 тысяч рублей с телефона девушки во время свидания

Читайте также:

Житель Уфы украл 50 тысяч рублей с телефона девушки во время свидания
Автор: Семен Подгорный
Фото: Пресс-служба | МВД РБ
Теги: кража Благовещенский район происшествия в благовещенском районе
Читайте также

Житель Уфы украл 50 тысяч рублей с телефона девушки во время свидания
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы украл 50 тысяч рублей с телефона девушки во время свидания
В Башкирии соседи обокрали мать бойца СВО
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии соседи обокрали мать бойца СВО
В Башкирии внук украл у бабушки 1,8 млн рублей компенсации за гибель сына на СВО
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии внук украл у бабушки 1,8 млн рублей компенсации за гибель сына на СВО
Мошенники выманили у жителей Башкирии 230 тысяч рублей через поддельные фото
Происшествия в Башкирии
Мошенники выманили у жителей Башкирии 230 тысяч рублей через поддельные фото


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен