Жительниц Башкирии поймали за кражу денег через банковское приложение

22:30, 07 июн 2026

38-летний житель Башкирии задремал в компании знакомых и лишился 45 тысяч рублей. Пока он спал, две гостьи сняли деньги прямо с его телефона.

Мужчина устроил застолье в бане и заснул, оставив на столе разблокированный смартфон. Этого оказалось достаточно. Две жительницы Благовещенска — 25 и 29 лет — разыграли слаженный план: одна отвлекала остальных гостей, другая в это время открыла банковское приложение и перевела деньги на счета своих дочерей.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, вся операция прошла в несколько транзакций. Итог — минус 45 тысяч рублей, которые женщины потратили на продукты, детские покупки и личные нужды.

Полиция установила подозреваемых быстро. Обе признали вину. На момент публикации потерпевшему вернули 25 тысяч — остаток женщины обязались возместить.

Против обеих возбудили уголовное дело по статье о краже. Пока — подписка о невыезде. Телефон хозяину вернули сразу. Деньги — не все.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Пресс-служба | МВД РБ