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Трое подростков пострадали в ДТП в Башкирии

Трое подростков пострадали в ДТП в Башкирии

22:26, 08 июн 2026

Легковушка въехала в столб в башкирском Ишимбае. Трое подростков-пассажиров получили травмы.

По данным главы Минздрава республики Айрата Рахматуллина, пострадавших привезли в Ишимбайскую центральную районную больницу. Врачи осмотрели всех троих и провели диагностику.

Госпитализация никому не потребовалась — подростков отпустили долечиваться домой.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбай происшествия в Ишимбае дтп в Ишимбае
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