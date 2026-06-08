Трое подростков пострадали в ДТП в Башкирии
22:26, 08 июн 2026
Легковушка въехала в столб в башкирском Ишимбае. Трое подростков-пассажиров получили травмы.
По данным главы Минздрава республики Айрата Рахматуллина, пострадавших привезли в Ишимбайскую центральную районную больницу. Врачи осмотрели всех троих и провели диагностику.
Госпитализация никому не потребовалась — подростков отпустили долечиваться домой.
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Автор: Семен Подгорный
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