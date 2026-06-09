Кафе в Башкирии закрыли после жалоб посетителей на плохое самочувствие
21:44, 09 июн 2026
После обеда в кафе «Остерия» в башкирском Кумертау четверо горожан почувствовали себя плохо. Роспотребнадзор приехал с проверкой в тот же день.
В центре гигиены и эпидемиологии сейчас изучают биоматериалы заболевших и персонала, пробы еды, сырья и смывы с поверхностей. Кафе временно закрыто.
По данным «Башинформа», руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак опровергла слухи о массовом отравлении — случаев больше четырёх ведомство не фиксирует.
Угрозы распространения инфекции нет. «Остерия» пока не работает.
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Автор: Семен Подгорный
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