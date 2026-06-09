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Семья из четырёх человек погибла на трассе М-5 в Башкирии

Семья из четырёх человек погибла на трассе М-5 в Башкирии

22:03, 09 июн 2026

Грузовик на мокрой дороге врезался в Lada Vesta и убил целую семью — отца, мать и двух детей. Пожилые бабушка и дедушка, ехавшие в той же машине, выжили.

7 июня 34-летний Александр и его 35-летняя жена Алина везли домой в Уфу восьмилетнюю дочь и десятилетнего сына. Возвращались из деревни Сынташтамак — гостили у родных. Вместе с ними в Lada Vesta сидели родители Алины: 66-летняя Ляля и 67-летний Ринат.

По данным МЧС Башкирии, семья не успела проехать и трети пути. На 1415-м километре М-5 у деревни Кашкалаши попутный грузовик на мокрой после ливня дороге въехал сзади в легковушку. Александр, Алина и оба ребёнка погибли на месте.

Спасатели вытащили пенсионеров из искорёженного салона живыми. Для ликвидации последствий аварии МЧС задействовало 23 человека и 10 единиц техники.

На похороны 9 июня, несмотря на травму головы, приехал отец Алины Ринат — на успокоительных. Попрощался с дочерью, зятем и внуками и вернулся в больницу. Его жену с переломом рёбер врачи еще не выписали.

В августе Александр и Алина должны были отметить 12 лет совместной жизни.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Благоварский район происшествия в Благоварском районе дтп в благоварском районе
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