Водитель в Уфе сдал назад и сбил подростка, который выходил из соседней машины
22:35, 10 июн 2026
Во дворе на улице Софьи Перовской 30-летний водитель «Лифан Смайл» сбил подростка, пока тот выходил из стоящего рядом «Хендай Конта».
По данным ГИБДД Уфы, авария произошла около 14:00 напротив дома 48/2. Водитель двигался задним ходом по дворовой территории и не заметил пешехода.
Подросток самостоятельно добрался до больницы. Медики оказали ему помощь.
Полиция начала проверку по факту наезда.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба | ГАИ Уфы
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