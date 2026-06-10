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Водитель в Уфе сдал назад и сбил подростка, который выходил из соседней машины

Водитель в Уфе сдал назад и сбил подростка, который выходил из соседней машины

22:35, 10 июн 2026

Во дворе на улице Софьи Перовской 30-летний водитель «Лифан Смайл» сбил подростка, пока тот выходил из стоящего рядом «Хендай Конта».

По данным ГИБДД Уфы, авария произошла около 14:00 напротив дома 48/2. Водитель двигался задним ходом по дворовой территории и не заметил пешехода.

Подросток самостоятельно добрался до больницы. Медики оказали ему помощь.

Полиция начала проверку по факту наезда.

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Водитель электросамоката сбил школьницу на тротуаре в Уфе

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба | ГАИ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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