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В Башкирии в пожаре погибли трое детей — их нашли в обнимку

В Башкирии в пожаре погибли трое детей — их нашли в обнимку

22:41, 10 июн 2026

В деревне Новые Каратавлы Салаватского района сгорел деревянный дом. Внутри оставались одни трое детей — 11-летняя девочка и её братья восьми и пяти лет. Все трое погибли.

Их 32-летняя мать Эльвира днём 10 июня уехала с бабушкой детей на рынок в районный центр — за восемь километров. По словам местных жителей, женщины могли закрыть дом снаружи. Когда мать вернулась, дом уже выгорел дотла.

Останки детей нашли под завалами в обнимку. Младшему из братьев исполнилось бы шесть лет.

По данным «КП-Уфа», отец детей вернулся с вахты накануне вечером — и так и не успел их увидеть.

Эльвире вызвали скорую: после того как она пришла на пепелище, ей стало плохо. Сейчас с женщиной работают психологи.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи назначили экспертизы для установления причин пожара. Прокуратура отдельно проверит, соблюдались ли требования пожарной безопасности. Глава Салаватского района Марс Кашапов отметил, что семья на учёте как неблагополучная не состояла — обычная семья, отапливались электричеством.

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В Бижбулякском районе Башкирии при пожаре погибли двое детей и бабушка

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В Бижбулякском районе Башкирии при пожаре погибли двое детей и бабушка
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район происшествия в салаватском районе пожар в салаватском районе
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