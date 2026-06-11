Двое маляров пострадали при взрыве в цехе предприятия в Башкирии

22:34, 11 июн 2026

В башкирском машиностроительном предприятии «Витязь» взорвалась распылительная камера — двое маляров получили ожоги.

8 июня рабочие цеха общей сборки готовили изделие к покраске. В камере внезапно прогремел взрыв, следом вспыхнул огонь. Пострадали двое — мужчины 40 и 50 лет. Оба получили термические ожоги различной степени тяжести.

По данным Государственной инспекции труда Башкирии, причины взрыва сейчас устанавливают. Руководитель ведомства Татьяна Астрелина пообещала назвать виновных по итогам расследования.

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Автор: Семен Подгорный