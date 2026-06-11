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Хоккеист ХК «Норильск» Егор Ядыкин погиб в Башкирии

Хоккеист ХК «Норильск» Егор Ядыкин погиб в Башкирии

22:39, 11 июн 2026

Форвард Всероссийской хоккейной лиги Егор Ядыкин погиб в башкирском Салавате из-за случайного выстрела. Ему было 23 года. ХК «Норильск» подтвердил гибель игрока.

По данным «КП-Уфа», трагедия произошла в машине — Ядыкин вместе с дедом ехал в лес. Он потянулся за ружьём и случайно задел курок. Хоккеист скончался на месте.

Дед после произошедшего записал голосовое сообщение в семейный чат, рассказал родным о случившемся — и покончил с собой. Тела обоих, предположительно, обнаружили в гараже.

Ядыкин — воспитанник академии омского «Авангарда», двукратный чемпион России среди юниоров. За карьеру в МХЛ он провёл 169 матчей и набрал 67 очков. В прошлом сезоне за «Норильск» сыграл 46 игр.

Прощание с хоккеистом пройдёт в субботу, 13 июня, в Салавате.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават происшествия в Салавате несчастный случай
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