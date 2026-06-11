Глава Госсобрания Башкирии получил переломы на фестивале в Нижнем Новгороде

22:47, 11 июн 2026

Исполняющий обязанности председателя Госсобрания Башкирии Салават Хусаинов попал в больницу с закрытыми переломами — просто придя поболеть за игроков.

8 июня в нижегородском спорткомплексе «Мещерский» проходил фестиваль национальных видов спорта — часть 80-го юбилейного Совета законодателей ПФО. Хусаинов наблюдал за матчем по киле — башкирской народной игре вроде регби. Итог: столкновение с кем-то из присутствующих и переломы.

Об инциденте сообщил первый зампред комитета Госсобрания Рустем Ахмадинуров. Гострудинспекция Нижегородской области уже начала расследование — как несчастного случая на производстве. Степень повреждений уточняется, часть документов ведомство ещё ждёт.

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Автор: Семен Подгорный