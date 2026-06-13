Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии заживо сгорели трое детей, пока мать была на рынке

В Башкирии заживо сгорели трое детей, пока мать была на рынке

00:05, 13 июн 2026

32-летняя жительница башкирского села Новые Каратавлы Эльвира оставила троих детей дома и уехала за покупками. Когда вернулась — дома не было. Дети погибли.

Пожар произошёл 10 июня. В доме находились одиннадцатилетняя дочь и двое сыновей — восьми и пяти лет. Все трое погибли. Причину происшествия устанавливают следователи. Глава Салаватского района Марс Кашапов рассказал «КП-Уфа», что газа в доме не было — ни трубы, ни баллона. Отапливались электричеством, но летом оно не использовалось.

12 июня детей похоронили.

За сутки жители Башкирии собрали для Эльвиры почти 150 тысяч рублей. Она поблагодарила всех и попросила помолиться за детей.

Младший сын погиб за день до своего шестого дня рождения. В его память мать написала в соцсетях: он мечтал готовить, пробовал варить отвары из подорожника и лепить пиццу.

«Будет маминым защитником и папиным хулиганом. Но добрым. Непременно».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии в пожаре погибли трое детей — их нашли в обнимку

Читайте также:

В Башкирии в пожаре погибли трое детей — их нашли в обнимку
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район происшествия в салаватском районе пожар в салаватском районе
Читайте также

В Башкирии в пожаре погибли трое детей — их нашли в обнимку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в пожаре погибли трое детей — их нашли в обнимку
В Бижбулякском районе Башкирии при пожаре погибли двое детей и бабушка
Происшествия в Башкирии
В Бижбулякском районе Башкирии при пожаре погибли двое детей и бабушка
Многодетная семья из Башкирии лишилась дома в результате пожара
Происшествия в Башкирии
Многодетная семья из Башкирии лишилась дома в результате пожара
В Башкирии многодетная семья успела спастись из горящего дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии многодетная семья успела спастись из горящего дома


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен