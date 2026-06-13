В Башкирии заживо сгорели трое детей, пока мать была на рынке
00:05, 13 июн 2026
32-летняя жительница башкирского села Новые Каратавлы Эльвира оставила троих детей дома и уехала за покупками. Когда вернулась — дома не было. Дети погибли.
Пожар произошёл 10 июня. В доме находились одиннадцатилетняя дочь и двое сыновей — восьми и пяти лет. Все трое погибли. Причину происшествия устанавливают следователи. Глава Салаватского района Марс Кашапов рассказал «КП-Уфа», что газа в доме не было — ни трубы, ни баллона. Отапливались электричеством, но летом оно не использовалось.
12 июня детей похоронили.
За сутки жители Башкирии собрали для Эльвиры почти 150 тысяч рублей. Она поблагодарила всех и попросила помолиться за детей.
Младший сын погиб за день до своего шестого дня рождения. В его память мать написала в соцсетях: он мечтал готовить, пробовал варить отвары из подорожника и лепить пиццу.
«Будет маминым защитником и папиным хулиганом. Но добрым. Непременно».
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