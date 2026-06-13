16-летний подросток погиб, выпав из окна дома в Уфе

00:12, 13 июн 2026

Тело 16-летнего парня обнаружили под окнами жилого дома в Уфе 11 июня. Травмы — характерные для падения с высоты.

По данным канала «Честный репортаж», подросток воспитывался в благополучной семье.

Обстоятельства гибели устанавливают правоохранители.

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Автор: Семен Подгорный