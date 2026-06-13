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В Башкирии сапборд с детьми застрял на острове посреди озера

В Башкирии сапборд с детьми застрял на острове посреди озера

23:18, 13 июн 2026

Житель Альметьевска вышел на сапборде покататься по озеру Кандрыкуль с сыном и племянницей — и не вернулся в назначенное время. Жена забила тревогу и вызвала спасателей. На воду выдвинулись сотрудники МЧС из Туймазов и полиция.

Троицу нашли живыми и невредимыми. Пока они катались, на озере поднялась волна — достаточно сильная, чтобы смыть людей с доски. Мужчина не растерялся: причалил к острову в центре озера и переждал непогоду вместе с детьми.

Как только вода успокоилась, всё трое вернулись в лагерь на берегу. Об этом сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Спасатели напомнили базовые правила: спасжилет, средство связи и немедленное возвращение на берег при ухудшении погоды. Правила, которые мужчина выполнил лишь частично — но именно решение переждать шторм на острове спасло троих людей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГК РБ по ЧС | пресс-служба
Теги: Туймазинский район происшествия в Туймазинском районе
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