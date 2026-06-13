В Башкирии 21-летний мужчина зарезал 14-летнего подростка из-за пакета с едой
23:22, 13 июн 2026
21-летний житель Башкирии убил 14-летнего мальчика из-за пакета с продуктами — подросток просто отказался его отдавать.
Преступление произошло 12 июня около 16:00 возле супермаркета на улице Нефтяников в селе Кандры Туймазинского района. Мужчина потребовал отдать пакет. Мальчик отказал. Мужчина ударил его ножом в грудь.
Подросток бросил продукты и побежал к своему подъезду. Мужчина догнал его и нанёс ещё несколько ударов. Мальчик умер на месте.
Полицейские задержали подозреваемого в нескольких кварталах от места преступления. Нож при нём ещё был.
СК Башкирии возбудил уголовное дело.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
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