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В Башкирии 21-летний мужчина зарезал 14-летнего подростка из-за пакета с едой

В Башкирии 21-летний мужчина зарезал 14-летнего подростка из-за пакета с едой

23:22, 13 июн 2026

21-летний житель Башкирии убил 14-летнего мальчика из-за пакета с продуктами — подросток просто отказался его отдавать.

Преступление произошло 12 июня около 16:00 возле супермаркета на улице Нефтяников в селе Кандры Туймазинского района. Мужчина потребовал отдать пакет. Мальчик отказал. Мужчина ударил его ножом в грудь.

Подросток бросил продукты и побежал к своему подъезду. Мужчина догнал его и нанёс ещё несколько ударов. Мальчик умер на месте.

Полицейские задержали подозреваемого в нескольких кварталах от места преступления. Нож при нём ещё был.

СК Башкирии возбудил уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: Туймазинский район происшествия в Туймазинском районе убийство
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