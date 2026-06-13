ВАЗ перевернулся в кювет в Башкирии — водитель погиб на месте
23:32, 13 июн 2026
36-летний водитель ВАЗ-21124 потерял управление в башкирском селе Ярославка, вылетел в кювет и опрокинулся. Мужчина умер до приезда скорой.
По данным Госавтоинспекции РБ, авария произошла в Дуванском районе. Пассажир — мужчина 1983 года рождения — выжил, но получил травмы. Его увезли в Месягутовскую ЦРБ.
На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливают.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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