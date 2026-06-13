Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-5 в Башкирии
23:39, 13 июн 2026
На трассе М-5 «Урал» в Башкирии лоб в лоб столкнулись два Hyundai — четыре человека оказались заблокированы в покорёженных машинах.
ДТП произошло днём 13 июня на 1484-м километре трассы, возле Восточного выезда. Creta врезалась в Solaris. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших — самостоятельно выбраться они не могли.
По данным Госавтоинспекции Башкирии, все четверо госпитализированы. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС заодно отключили аккумуляторы обоих автомобилей — во избежание возгорания.
На месте продолжают работать экстренные службы.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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