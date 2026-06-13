В Башкирии задержали мужчину, зарезавшего 14-летнего подростка

23:47, 13 июн 2026

В башкирском селе Кандры 21-летний мужчина зарезал подростка ради кражи продуктов из пакета.

12 июня около 16:00 Ильнар (все имена здесь и далее изменены – Ред.) возвращался из магазина. У одного из дворов на улице Нефтяников на него напал местный житель Арслан. Нанёс несколько ударов ножом — и скрылся с похищенными продуктами. Раненый мальчик дошёл до своего подъезда и там потерял сознание. Проезжавшие мимо люди вызвали скорую, но спасти его не удалось.

По данным Следственного комитета Башкирии, Арслана задержали в тот же день — прямо на улице. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Местные жители рассказывают, что незадолго до убийства молодой человек открыто говорил детям:

«Я хочу почувствовать, что такое — убить человека».

По словам сельчан, после смерти отца у него обострилась психологическая травма, а сверстники над ним посмеивались.

Родственники Ильнара описывают его как спокойного хорошиста, который никогда ни с кем не конфликтовал. Обычно в том дворе гуляют дети и сидят пожилые — но именно в тот момент там никого не оказалось.

Прокуратура взяла расследование под контроль. На место выезжал и.о. Туймазинского межрайонного прокурора Денис Агапитов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети