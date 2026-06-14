В Башкирии спасатели освободили палец 69-летнего пенсионера от кольца

22:39, 14 июн 2026

Мужчина 1955 года рождения обратился в госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям с нестандартной проблемой — кольцо намертво застряло на пальце и не снималось.

Спасатели справились с задачей аккуратно и без последствий для пенсионера. Медицинская помощь не понадобилась — ни травм, ни повреждений.

В ведомстве воспользовались случаем и напомнили: если украшение не снимается — не тяните и не тяните силой. Дождётесь отёка — проблема станет серьёзнее.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС