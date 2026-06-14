Блогер обнаружил тело во время сплава по реке в Башкирии

22:47, 14 июн 2026

Путешественник Бен Амирханов наткнулся на человеческие останки посреди дикого леса в Башкирии — в месте, куда не добраться ни по дороге, ни пешком.

Амирханов с группой сплавлялся по труднодоступной реке Иняк — от деревни Достапели в Зилаирском районе до Кзылташа в Кугарчинском. Маршрут завален упавшими деревьями, вокруг — следы медведя. В одном из глухих мест туристы увидели тело, перевалившееся через бревно.

«Череп голый, рёбра выедены животными. Сумка рядом стояла, мы ничего не трогали», — описывает блогер.

По его словам, судя по одежде, погибший был молод. Хорошие зубы.

Добравшись до цивилизации, группа сообщила в полицию Зилаира. Правоохранители опознали погибшего быстро — по ориентировкам. Им оказался 38-летний мужчина, пропавший в декабре прошлого года.

Его машину нашли в районе начала маршрута примерно за неделю до сплава. Само тело лежало в 30 километрах ниже по течению. Как человек оказался зимой в месте, куда нет ни дороги, ни тропы, — следствие пока не объясняет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Ben Amirkhanov — Жизнь в походах / vk.com