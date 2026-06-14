Рыбак едва не утонул вместе с лодкой на реке Белой в Уфе

22:51, 14 июн 2026

Лодка начала тонуть прямо на быстром течении — рыбак оказался в шаге от гибели. Спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы заметили мужчину возле железнодорожного моста вовремя.

Плавсредство стало набирать воду и терять плавучесть. На течении это превратилось в реальную угрозу жизни — выбраться самостоятельно рыбак 1984 года рождения вряд ли бы сумел.

Спасатели пересадили его на гидроцикл и взяли повреждённую лодку на буксир. До берега добрались без потерь. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Перед выходом на воду спасатели советуют проверять лодку, надевать жилет и держать заряженный телефон. Совет простой — случай наглядный.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы