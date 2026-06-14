Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Рыбак едва не утонул вместе с лодкой на реке Белой в Уфе

Рыбак едва не утонул вместе с лодкой на реке Белой в Уфе

22:51, 14 июн 2026

Лодка начала тонуть прямо на быстром течении — рыбак оказался в шаге от гибели. Спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы заметили мужчину возле железнодорожного моста вовремя.

Плавсредство стало набирать воду и терять плавучесть. На течении это превратилось в реальную угрозу жизни — выбраться самостоятельно рыбак 1984 года рождения вряд ли бы сумел.

Спасатели пересадили его на гидроцикл и взяли повреждённую лодку на буксир. До берега добрались без потерь. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Перед выходом на воду спасатели советуют проверять лодку, надевать жилет и держать заряженный телефон. Совет простой — случай наглядный.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Три туриста из Индии застряли в темноте на скалах Башкирии

Читайте также:

Три туриста из Индии застряли в темноте на скалах Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа спасение
Читайте также

В Башкирии на озере Лабода утонул рыбак
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на озере Лабода утонул рыбак
В Башкирии рыбак скончался прямо в лодке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии рыбак скончался прямо в лодке
В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
В Башкирии рыбак чуть не утонул, проткнув ножом лодку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии рыбак чуть не утонул, проткнув ножом лодку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен