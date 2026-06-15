В Башкирии подросток скончался на руках у матери после нападения

22:37, 15 июн 2026

21-летний житель башкирского села Кандры зарезал 14-летнего Ильнара прямо возле подъезда — парень возвращался из магазина с продуктами. Мать выбежала на крик и держала умирающего сына на руках.

Нападение произошло 12 июня. Арслан встретил подростка на улице и попытался отнять пакет с покупками. Когда тот не отдал — ударил ножом. Несколько раз, сзади. Шесть глубоких ранений. После этого Арслан сбежал, а Ильнар дошёл до своего подъезда и потерял сознание.

«Тут лужа крови, продукты разбросаны, и ребёнок на земле. Держу голову, а у него последнее дыхание», — рассказала мать Ильнара Эльвира в интервью РЕН ТВ.

Арслана задержали через несколько часов. Следствие считает, что он шёл на ограбление целенаправленно. При этом в последнее время молодой человек вёл себя замкнуто — его мать Флорида связывает это с нюханием газа из баллончиков. Незадолго до убийства он записывал видео с угрозами в адрес сверстников, которые над ним смеялись: «Я тебя просто пырну, и всё».

Выяснилась деталь, которая делает историю ещё более жуткой: Флорида работала в детском саду, куда ходил Ильнар, — и нянчила его там. Эльвира даже не знала, что у знакомой есть сын.

На похороны Ильнара пришли больше ста человек. В тот же день Арслана отправили в СИЗО на время следствия. Ему предъявили обвинение в убийстве, сопряжённом с разбоем.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: РЕН-ТВ