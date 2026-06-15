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В Уфе подростка избили во дворе — следствие ищет нападавших

В Уфе подростка избили во дворе — следствие ищет нападавших

22:40, 15 июн 2026

В Уфе группа молодых людей избила 15-летнего прямо во дворе жилого дома. Камера всё записала.

Инцидент произошёл вечером 14 июня на улице Набережная реки Уфы. Видео с записью попало в соцсети — именно после этого следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Следователи и полицейские устанавливают всех участников нападения. Прокуратура Башкирии также запустила собственную проверку.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа побои
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