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Спасатель дважды за час вытащил тонущих из одной компании на озере в Уфе

Спасатель дважды за час вытащил тонущих из одной компании на озере в Уфе

22:58, 15 июн 2026

Спасатель на озере Кашкадан в Уфе дважды за час спасал тонущих — и оба раза это были участники одной и той же компании.

По данным пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, утром 15 июня 29-летняя девушка зашла в воду глубиной 1,5 метра и начала тонуть. Её друзья ничего не заметили. Спасатель вытащил её и провёл реанимацию. Предположительно, она была пьяна.

Ровно через час отличился другой участник той же компании: молодой человек заплыл за буйки, запутался в водорослях и тоже пошёл ко дну. Вытащил его — тот же спасатель. На этот раз без реанимации обошлись.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа спасение
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