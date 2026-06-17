Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в ночной аварии погибли двое подростков

В Башкирии в ночной аварии погибли двое подростков

22:16, 17 июн 2026

18-летний Максим из Стерлитамака копил на ВАЗ-2109 несколько лет и купил машину на день рождения — 27 апреля. 17 июня, в ночь на вторник, он погиб в ней вместе с 17-летним другом Романом.

Авария случилась во втором часу ночи на улице Худайбердина. Максим выехал со двора, проигнорировав знак поворота направо, — и в «девятку» влетел Renault Espace. По словам очевидцев, иномарка шла с превышением скорости. Удар пришёлся на заднее сиденье, где сидел Роман. Оба погибли на месте. Третий пассажир, 16-летний Арслан, получил черепно-мозговую травму — его прооперировали, сейчас он в реанимации.

За полтора часа до аварии Максим чинил подшипник. Дед пытался его остановить: ложись спать, куда собрался. Внук отмахнулся — сказал, что есть дела. Дед рассказывал таксисту-очевидцу, что внук любил лихачить, а в ответ на замечания смеялся: «Не переживай, дедуль, всё будет хорошо».

Максим учился в колледже на тракториста, с детства ремонтировал машины и мотоциклы. Роман жил по соседству, ходил с ним в одну школу и поступил в тот же колледж. У Романа осталась младшая сестра.

Водитель Renault Espace не пострадал и дал показания на месте. Прокуратура проверяет соблюдение правил дорожной безопасности и законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Романа похоронят в четверг, Максима — в пятницу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-5 в Башкирии

Читайте также:

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-5 в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке ДТП в Стерлитамаке
Читайте также

В зоне СВО погиб доброволец из Белорецка Максим Коротков
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб доброволец из Белорецка Максим Коротков
В Башкирии водитель «Лады Приора» влетел в ограждение моста: два человека погибли
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель «Лады Приора» влетел в ограждение моста: два человека погибли
В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину и его 2-летнего сына
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину и его 2-летнего сына
В Башкирии 30-летнего многодетного отца убил на улице лучший друг
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 30-летнего многодетного отца убил на улице лучший друг


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен