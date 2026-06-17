В Башкирии в ночной аварии погибли двое подростков

22:16, 17 июн 2026

18-летний Максим из Стерлитамака копил на ВАЗ-2109 несколько лет и купил машину на день рождения — 27 апреля. 17 июня, в ночь на вторник, он погиб в ней вместе с 17-летним другом Романом.

Авария случилась во втором часу ночи на улице Худайбердина. Максим выехал со двора, проигнорировав знак поворота направо, — и в «девятку» влетел Renault Espace. По словам очевидцев, иномарка шла с превышением скорости. Удар пришёлся на заднее сиденье, где сидел Роман. Оба погибли на месте. Третий пассажир, 16-летний Арслан, получил черепно-мозговую травму — его прооперировали, сейчас он в реанимации.

За полтора часа до аварии Максим чинил подшипник. Дед пытался его остановить: ложись спать, куда собрался. Внук отмахнулся — сказал, что есть дела. Дед рассказывал таксисту-очевидцу, что внук любил лихачить, а в ответ на замечания смеялся: «Не переживай, дедуль, всё будет хорошо».

Максим учился в колледже на тракториста, с детства ремонтировал машины и мотоциклы. Роман жил по соседству, ходил с ним в одну школу и поступил в тот же колледж. У Романа осталась младшая сестра.

Водитель Renault Espace не пострадал и дал показания на месте. Прокуратура проверяет соблюдение правил дорожной безопасности и законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Романа похоронят в четверг, Максима — в пятницу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети