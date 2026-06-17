В Уфе наградят спасателя, спасшего двух человек за один час
22:24, 17 июн 2026
Спасатель Роман Беляев за 60 минут дважды прыгнул в воду — и дважды вытащил людей живыми. Теперь власти Уфы решили его наградить.
Сначала Беляев вытащил девушку со дна озера Кашкадан. Провёл реанимацию прямо на берегу и передал её медикам. Не успел перевести дух — знакомый девушки запутался в водорослях за буйками. Роман снова бросился в воду.
По данным администрации Уфы, и.о. главы города Рустам Шарипов лично поручил проработать поощрение спасателя. «Такие люди должны знать, что мы их видим и ценим», — сказал чиновник.
Озеро Кашкадан забрало бы двоих. Не в этот раз.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
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