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Скорая помощь в Башкирии протаранила две машины на красный

Скорая помощь в Башкирии протаранила две машины на красный

21:47, 18 июн 2026

Машина скорой медицинской помощи в Башкирии на полном ходу влетела в стоящие на светофоре автомобили. Трое пассажиров «Газели» погибли на месте.

Авария случилась вечером 18 июня на 80-м километре трассы Кропачёво — Месягутово — Ачит в Дуванском районе. По данным Госкомитета РБ по ЧС, 41-летний водитель «Газели» скорой по неустановленной причине врезался в «Ладу Весту» и грузовой «Мерседес» — оба стояли на красный в попутном ряду.

Среди погибших — двое медработников и 20-летняя пациентка. Водитель спецмашины выжил, но с множественными травмами его доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

На место выехали замначальника управления ГИБДД Олег Дмитриев и прокурор Дуванского района Тимур Янбеков. Почему скорая не затормозила перед светофором — пока не известно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратура РБ
Теги: Дуванский район происшествия в дуванском районе дтп в дуванском районе
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