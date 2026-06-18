В Башкирии «скорая» стала катафалком для своего же водителя и его дочери

21:53, 18 июн 2026

Водитель машины скорой помощи взял 20-летнюю дочь попутчицей из Уфы. Поездка закончилась смертельным ДТП: погибли трое, в том числе двое медработников.

По данным «Башинформа», девушка не была пациенткой — она просто ехала домой. Этот факт теперь в центре проверки: прокуратура выясняет, имел ли водитель право перевозить постороннего человека на служебном автомобиле.

На место выезжал прокурор Дуванского района Тимур Янбеков. Надзорное ведомство взяло под контроль доследственную проверку и следит за соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ