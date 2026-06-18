В Башкирии «скорая» стала катафалком для своего же водителя и его дочери
21:53, 18 июн 2026
Водитель машины скорой помощи взял 20-летнюю дочь попутчицей из Уфы. Поездка закончилась смертельным ДТП: погибли трое, в том числе двое медработников.
По данным «Башинформа», девушка не была пациенткой — она просто ехала домой. Этот факт теперь в центре проверки: прокуратура выясняет, имел ли водитель право перевозить постороннего человека на служебном автомобиле.
На место выезжал прокурор Дуванского района Тимур Янбеков. Надзорное ведомство взяло под контроль доследственную проверку и следит за соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Скорая помощь в Башкирии протаранила две машины на красный
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Скорая помощь в Башкирии протаранила две машины на красный
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в ДТП с трактором погибли три человека, включая ребёнка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии лишённый прав пьяный водитель насмерть сбил 12-летнюю девочку
Происшествия в Башкирии
В Уфе с 5 этажа строящегося дома упала люлька с работниками, есть жертвы