В Уфе у горожанки пытались выкрасть дочь из коляски прямо на улице

23:03, 19 июн 2026

В центре Уфы незнакомка набросилась на коляску с годовалой девочкой и попыталась её выхватить. Мать ребёнка гуляла с двумя дочерями, когда преследовательница начала кричать, что дети — её.

Спасать семью бросился случайный прохожий. Он проводил испуганную Ляйсан с детьми до ворот закрытого жилого комплекса.

Но оказалось, что у незнакомки были ключи от того же двора. Она спокойно прошла следом за женщиной через ворота.

Горожанка позвала на помощь ещё одну прохожую, та вызвала охрану. Пока охранники разбирались с преследовательницей, мать с детьми успела скрыться.

По данным 112, пострадавшая написала заявление в полицию. Там ей ответили, что состава преступления нет, а дело передали участковому.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI