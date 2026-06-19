Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе у горожанки пытались выкрасть дочь из коляски прямо на улице

В Уфе у горожанки пытались выкрасть дочь из коляски прямо на улице

23:03, 19 июн 2026

В центре Уфы незнакомка набросилась на коляску с годовалой девочкой и попыталась её выхватить. Мать ребёнка гуляла с двумя дочерями, когда преследовательница начала кричать, что дети — её.

Спасать семью бросился случайный прохожий. Он проводил испуганную Ляйсан с детьми до ворот закрытого жилого комплекса.

Но оказалось, что у незнакомки были ключи от того же двора. Она спокойно прошла следом за женщиной через ворота.

Горожанка позвала на помощь ещё одну прохожую, та вызвала охрану. Пока охранники разбирались с преследовательницей, мать с детьми успела скрыться.

По данным 112, пострадавшая написала заявление в полицию. Там ей ответили, что состава преступления нет, а дело передали участковому.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии горожанка стала жертвой нападения неадекватной женщины

Читайте также:

В Башкирии горожанка стала жертвой нападения неадекватной женщины
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Уфимку арестовали за убийство матери после визита телемастера
Происшествия в Башкирии
Уфимку арестовали за убийство матери после визита телемастера
Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Человек и закон в Башкирии
Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Врач в Стерлитамаке оскорбил мать с ребенком и отказал в помощи. Минздрав начал проверку
Происшествия в Башкирии
Врач в Стерлитамаке оскорбил мать с ребенком и отказал в помощи. Минздрав начал проверку
В Башкирии горожанка стала жертвой нападения неадекватной женщины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии горожанка стала жертвой нападения неадекватной женщины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен