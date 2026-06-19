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Авария со скорой в Башкирии: погибли врач, медсестра и дочь водителя

Авария со скорой в Башкирии: погибли врач, медсестра и дочь водителя

23:10, 19 июн 2026

В Дуванском районе Башкирии скорая помощь на полной скорости влетела в колонну машин, стоявших на красный сигнал светофора. Из четырёх человек в салоне выжил только водитель — 41-летний Павел Шлезингер, его сейчас поместили в реанимацию.

ДТП произошло вечером 18 июня на 80-м километре трассы Кропачево — Месягутово — Ачит. «Газель» врезалась в «Ладу Весту» и грузовой «Мерседес» — обе машины стояли из-за дорожных работ. Удар оказался такой силы, что кабину скорой разорвало.

Бригада медиков Месягутовской ЦРБ — педиатр Назгуль Вакилова (26 лет), и медсестра Гузелия Сайфуллина (36 лет) — везла в Уфу пациента и возвращалась с результатами анализов. На обратном пути в машину подсела 20-летняя дочь водителя Валерия — она сдавала экзамен в Уфимском университете и попросила отца подбросить её домой.

Почему Шлезингер не затормозил, пока не установлено. По данным «КП-Уфа», следствие рассматривает три версии: водитель уснул за рулём, отказали тормоза или он на секунду отвлёкся.

МВД Башкирии возбудило дело о нарушении ПДД со смертельным исходом. Проверки одновременно ведут прокуратура, Госавтоинспекция и профсоюз медиков.

Вакилова работала педиатром меньше двух лет — приехала в Месягутово по программе «Земский доктор» сразу после БГМУ. У Сайфуллиной остались двое детей.

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Скорая помощь в Башкирии протаранила две машины на красный

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Скорая помощь в Башкирии протаранила две машины на красный
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Дуванский район происшествия в дуванском районе дтп в дуванском районе
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