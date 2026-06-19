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В Башкирии мужчина утонул на надувной лодке без жилета

В Башкирии мужчина утонул на надувной лодке без жилета

23:15, 19 июн 2026

Надувная лодка перевернулась на реке Белой — 41-летний мужчина утонул, его жена выжила только благодаря спасательному жилету.

Трагедия произошла возле деревни Кучергич в Дюртюлинском районе. По данным ГУ МЧС РФ по Башкирии, супруги отдыхали в необорудованном для купания месте.

Сидеть на берегу паре наскучило, и они решили прокатиться на надувной лодке. С управлением не справились — судно перевернулось.

На женщине был спасательный жилет. Он и помог ей самостоятельно добраться до берега.

У мужчины жилета не было. Выбраться из воды он не смог.

Тело утонувшего достали водолазы Госкомитета РБ по ЧС.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия в дюртюлинском районе смерть на воде
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