В Уфе курьер забрал у пенсионерки 1,9 млн рублей

22:33, 20 июн 2026

В Уфе задержали курьера мошенников, который забрал у пенсионерки 1,9 млн рублей. Деньги женщина передала ему лично — после переписки в рабочем чате.

72-летняя жительница Октябрьского района вышла на пенсию, но продолжает работать и сидеть в рабочем чате с коллегами. Поэтому просьба «отправить код» от сообщения в группе подозрений у неё не вызвала.

Дальше — классика: звонки от «сотрудников» Госуслуг, банков, Роспотребнадзора, Федерального казначейства и прокуратуры. Женщина поверила всем сразу.

Ничего не сказав родным, пенсионерка сняла со счетов сначала 600 тысяч рублей, потом ещё 1,3 млн. Все деньги наличными отдала курьеру.

Полицейские вычислили исполнителя. Им оказался 41-летний житель Челябинска. Подработку он нашёл в мае — ездил в «командировки» по городам и переводил украденное через криптообменники.

По данным УМВД, мужчине вменят не только ущерб уфимской пенсионерке. Если других потерпевших найдут — добавят и их эпизоды.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Жительница Башкирии помогла мошенникам обокрасть жителя Керчи

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ