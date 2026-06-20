Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе курьер забрал у пенсионерки 1,9 млн рублей

В Уфе курьер забрал у пенсионерки 1,9 млн рублей

22:33, 20 июн 2026

В Уфе задержали курьера мошенников, который забрал у пенсионерки 1,9 млн рублей. Деньги женщина передала ему лично — после переписки в рабочем чате.

72-летняя жительница Октябрьского района вышла на пенсию, но продолжает работать и сидеть в рабочем чате с коллегами. Поэтому просьба «отправить код» от сообщения в группе подозрений у неё не вызвала.

Дальше — классика: звонки от «сотрудников» Госуслуг, банков, Роспотребнадзора, Федерального казначейства и прокуратуры. Женщина поверила всем сразу.

Ничего не сказав родным, пенсионерка сняла со счетов сначала 600 тысяч рублей, потом ещё 1,3 млн. Все деньги наличными отдала курьеру.

Полицейские вычислили исполнителя. Им оказался 41-летний житель Челябинска. Подработку он нашёл в мае — ездил в «командировки» по городам и переводил украденное через криптообменники.

По данным УМВД, мужчине вменят не только ущерб уфимской пенсионерке. Если других потерпевших найдут — добавят и их эпизоды.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жительница Башкирии помогла мошенникам обокрасть жителя Керчи

Читайте также:

Жительница Башкирии помогла мошенникам обокрасть жителя Керчи
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
Читайте также

Уфимка лишилась 13,5 млн рублей, записываясь к пластическому хирургу
Происшествия в Башкирии
Уфимка лишилась 13,5 млн рублей, записываясь к пластическому хирургу
Курьер телефонных мошенников собрал с пенсионеров 4 млн рублей
Происшествия в Башкирии
Курьер телефонных мошенников собрал с пенсионеров 4 млн рублей
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
Мошенник из Перми приехал в Башкирию за миллионами пенсионерки
Происшествия в Башкирии
Мошенник из Перми приехал в Башкирию за миллионами пенсионерки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен