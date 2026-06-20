В Башкирии умер водитель скорой — это четвёртая жертва ДТП с «Газелью»

22:37, 20 июн 2026

В Башкирии скончался водитель скорой помощи, попавшей в смертельное ДТП. 41-летний мужчина умер в больнице 20 июня — он стал четвёртой жертвой аварии.

ДТП произошло 18 июня на 80-м километре трассы Крапачово–Месягутово–Ачит в Дуванском районе. «Газель» скорой влетела в грузовик Mercedes и легковушку «Лада Веста», стоявшие на красный сигнал светофора. На месте погибли двое медиков и 20-летняя дочь водителя.

По данным канала «Честно говоря», среди погибших — 26-летняя врач-педиатр. Она окончила БГМУ в 2024 году и устроилась в детскую поликлинику Месягутово по программе «Земский доктор».

Также погибла 36-летняя медсестра с 11-летним стажем — ассистентка врача-эндокринолога. У неё остались двое маленьких детей.

20-летняя пассажирка училась в УУНиТе. В день аварии она сдавала экзамен в Уфе и попросила отца отвезти её домой.

Сам водитель в день ДТП успел отвезти пациента в уфимскую больницу и вёз в Месягутово результаты анализов. У него остались жена и двое детей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи ищут свидетелей и записи с видеорегистраторов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Прокуратура РБ