Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии тепловоз протаранил заглохший на путях КамАЗ

В Башкирии тепловоз протаранил заглохший на путях КамАЗ

22:41, 20 июн 2026

В Башкирии тепловоз влетел в грузовик, который заглох прямо на железнодорожном переезде. Чудом обошлось без жертв.

По данным МЧС республики, у КамАЗа на путях заглох двигатель. Водитель не успел откатить машину — в неё врезался поезд. Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве воспользовались случаем и напомнили правила поведения на переезде. Если мотор заглох, пассажиров нужно высадить и попытаться откатить авто с путей. Если завести машину не получается — двух человек нужно отправить в разные стороны вдоль рельсов, чтобы они сигналили машинисту яркой тканью или фонариком, делая круговые движения.

– Жизнь важнее минуты ожидания! – заявили в МЧС.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии умер водитель скорой — это четвёртая жертва ДТП с «Газелью»

Читайте также:

В Башкирии умер водитель скорой — это четвёртая жертва ДТП с «Газелью»
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также

БПЛА влетел в пожарную машину прямо на учениях МЧС в Уфе
Происшествия в Башкирии
БПЛА влетел в пожарную машину прямо на учениях МЧС в Уфе
Поджег машину и врезался в колонку: житель Башкирии устроил покушение на заправке в Самаре
Происшествия в Башкирии
Поджег машину и врезался в колонку: житель Башкирии устроил покушение на заправке в Самаре
В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасли мужчину, у которого заглох мотор на реке Белой
Поезд из Уфы попал в аварию по пути на юг
Происшествия в Башкирии
Поезд из Уфы попал в аварию по пути на юг


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен