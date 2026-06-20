В Башкирии тепловоз протаранил заглохший на путях КамАЗ

22:41, 20 июн 2026

В Башкирии тепловоз влетел в грузовик, который заглох прямо на железнодорожном переезде. Чудом обошлось без жертв.

По данным МЧС республики, у КамАЗа на путях заглох двигатель. Водитель не успел откатить машину — в неё врезался поезд. Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве воспользовались случаем и напомнили правила поведения на переезде. Если мотор заглох, пассажиров нужно высадить и попытаться откатить авто с путей. Если завести машину не получается — двух человек нужно отправить в разные стороны вдоль рельсов, чтобы они сигналили машинисту яркой тканью или фонариком, делая круговые движения.

– Жизнь важнее минуты ожидания! – заявили в МЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ