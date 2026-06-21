Под Уфой стриж застрял в вентиляции

21:34, 21 июн 2026

Жители дома под Уфой вызвали спасателей из-за летучей мыши в квартире. Из вентиляции и правда кто-то шуршал и пищал.

Прибывшая бригада вскрыла канал — и обнаружила там вовсе не мышь, а перепуганного стрижа.

По данным пресс-службы госкомитета, спасатели аккуратно достали птицу и проверили её на травмы. Стриж оказался цел и невредим.

Его отпустили на волю.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: госкомитет РБ по ЧС | Мах