Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Самолёт из Уфы сел в Сургуте из-за трещины в крыле

Самолёт из Уфы сел в Сургуте из-за трещины в крыле

21:46, 21 июн 2026

Вахтовый борт из Уфы экстренно сел в Сургуте — пилоты заметили неполадку в крыле прямо в полёте. Самолёт летел в Игарку, но до пункта назначения не долетел.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, посадка прошла в 6:10 по местному времени. Предварительная причина — техническая неисправность в крыле воздушного судна.

Никто из пассажиров не пострадал, посадка прошла штатно. После проверки экипаж дозаправился и отправил борт дальше — в Игарку, как и планировалось изначально.

Транспортная прокуратура теперь выясняет, что именно случилось с крылом и кто за это в ответе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Рейс Стамбул — Уфа приземлился в Татарстане: пассажиров два часа держали в самолёте и бросили без трансфера

Читайте также:

Рейс Стамбул — Уфа приземлился в Татарстане: пассажиров два часа держали в самолёте и бросили без трансфера
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: авиаинцидент
Читайте также

Рейс Баку — Сургут экстренно приземлился в Уфе
Происшествия в Башкирии
Рейс Баку — Сургут экстренно приземлился в Уфе
Самолет Новый Уренгой — Уфа экстренно сел из-за поломки генератора двигателя
Происшествия в Башкирии
Самолет Новый Уренгой — Уфа экстренно сел из-за поломки генератора двигателя
Воздушный рейс Тюмень-Уфа вернулся из-за проблем с давлением в кабине
Россия/мир
Воздушный рейс Тюмень-Уфа вернулся из-за проблем с давлением в кабине
Рейс Москва – Уфа вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Самары
Происшествия в Башкирии
Рейс Москва – Уфа вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Самары


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен