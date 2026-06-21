Самолёт из Уфы сел в Сургуте из-за трещины в крыле

21:46, 21 июн 2026

Вахтовый борт из Уфы экстренно сел в Сургуте — пилоты заметили неполадку в крыле прямо в полёте. Самолёт летел в Игарку, но до пункта назначения не долетел.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, посадка прошла в 6:10 по местному времени. Предварительная причина — техническая неисправность в крыле воздушного судна.

Никто из пассажиров не пострадал, посадка прошла штатно. После проверки экипаж дозаправился и отправил борт дальше — в Игарку, как и планировалось изначально.

Транспортная прокуратура теперь выясняет, что именно случилось с крылом и кто за это в ответе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI