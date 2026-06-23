Пауэрбанк едва не сорвал рейс Уфа — Анталья

16:05, 23 июн 2026

Пассажир рейса Уфа — Анталья чуть не устроил пожар прямо в салоне — его аккумулятор вспыхнул ещё при посадке в аэропорту Уфы.

По данным SHOT, дым пошёл по всему салону. Бортпроводники изолировали пауэрбанк в специальный контейнер и залили водой. Все 150 пассажиров остались целы.

Огонь успел прожечь карман кресла и обуглить ковёр на полу. Впрочем, самолёт никто от рейса не отстранил — борт вылетел в Турцию по расписанию.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI