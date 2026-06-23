Глава Башкирии сообщил о 17 погибших на водоёмах республики
16:11, 23 июн 2026
С начала купального сезона на водоёмах Башкирии погибли 17 человек. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
Трагедии случились в Баймакском, Дуванском, Дюртюлинском и Чишминском районах. По словам Хабирова, в каждом случае люди нарушали правила безопасности на воде.
Четверо погибших — дети.
Власти напоминают: в республике 392 официальные зоны для купания, из них 197 — оборудованные пляжи. Больше всего их в Мелеузовском районе — 20, и в Нуримановском — 16. Именно туда спасатели советуют идти вместо стихийных берегов.
Пока чиновники считают безопасные пляжи, жители продолжают тонуть там, где удобнее.
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