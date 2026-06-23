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Тело 26-летнего мужчины подняли со дна карьера в Башкирии

Тело 26-летнего мужчины подняли со дна карьера в Башкирии

17:07, 23 июн 2026

26-летний мужчина погиб на Уразовских разрезах в Башкирии. Водолазы нашли его спустя три часа после сообщения о происшествии.

Очевидец позвонил на 112 в 16:50. Спасатели прибыли, провели поиск и в 20:00 подняли тело. Парень лежал в 20 метрах от берега на глубине шести метров.

По данным добровольной пожарной команды Учалинского района, дно на диких пляжах никто не обследует, дежурных спасателей там нет. Если что-то пойдёт не так — помочь будет некому.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ДПК Учалинского района Башкирии
Теги: Учалинский район происшествия в учалинском районе смерть на воде
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