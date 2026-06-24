Пять человек погибли в ДТП на трассе в Башкирии

22:01, 24 июн 2026

«Лада Ларгус» и «УАЗ Патриот» столкнулись на трассе «Уфа-Инзер-Белорецк» — в аварии погибли пятеро. Выжила только одна пассажирка.

Авария произошла сегодня около 17:50 на 195-м километре дороги в Белорецком районе. Погибли водитель «Лады» и четверо его пассажиров. Единственная выжившая из этой машины — девочка 2011 года рождения — попала в больницу.

Из «УАЗ Патриота» госпитализировали пассажирку с 3-летней дочерью.

На место выехал Белорецкий межрайонный прокурор Рамиль Якупов. Надзорное ведомство взяло под контроль доследственную проверку и установление причин аварии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ