УАЗ вылетел на встречку в Башкирии — пятеро погибших, среди выживших трое детей

22:04, 25 июн 2026

«УАЗ Патриот» выехал на встречную полосу на трассе Уфа – Инзер – Белорецк и влетел в Lada Largus. Водитель «Лады» и четверо его пассажиров погибли на месте.

Шестерых выживших доставили в Центральную районную больницу Белорецка. Трое из них — дети. Семилетняя и четырёхлетняя девочки чувствуют себя удовлетворительно. Состояние 15-летней — стабильно тяжёлое.

По данным Минздрава Башкирии, в больницу санавиацией перебросили бригаду из Республиканской детской клинической больницы: заведующего травматологией, нейрохирурга и реаниматолога. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин взял ситуацию под личный контроль.

На водителя «УАЗа» завели уголовное дело — нарушение ПДД, повлёкшее гибель двух и более человек. Вопрос о мере пресечения решается.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ