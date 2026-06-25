В Башкирии незнакомка реанимировала малыша, потерявшего сознание на пляже

22:09, 25 июн 2026

Алина привезла детей на городской пляж в Учалах (Башкирия) — и через несколько минут после нанесения детского спрея от комаров её полуторагодовалый сын Руслан перестал дышать. Мальчик посинел, рот открылся, глаза закатились.

Мама впала в панику и закричала. На крик прибежала 39-летняя Олеся Кондратьева — просто отдыхавшая рядом женщина без медицинского образования.

Олеся перевернула ребёнка, постучала по спине — не помогло. Попыталась освободить дыхательные пути — снова ничего. Тогда она начала делать искусственное дыхание, чередуя его с похлопываниями. На четвёртом круге изо рта малыша вышла слизь. Олеся встряхнула его — и мальчик закричал.

Скорая приехала через 15–20 минут после вызова. К тому моменту Руслан уже бегал по пляжу.

Свои навыки Олеся освоила самостоятельно — по видеоурокам в интернете, после того как однажды подавился её собственный ребёнок. Позже свекровь-медик подтвердила: всё было сделано верно.

Точную причину произошедшего врачи не установили. Предположительно — аллергическая реакция на один из компонентов спрея.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: «КП-Уфа»