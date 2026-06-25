Спасатели в Башкирии обнаружили застрявшего на реке мужчину во время рейда

22:19, 25 июн 2026

Мужчина застрял на середине реки Худолаз с поврежденной лодкой — спасатели вытащили его во время обычного патрульного рейда.

Плавсредство напоролось на корягу и потеряло ход. До берега добраться самостоятельно мужчина не мог.

По данным пресс-службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС, спасатели заметили его случайно — шёл плановый профилактический рейд. Эвакуировали на берег оперативно.

Для мужчины удача в том, что патруль оказался в нужном месте в нужное время.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС | Мах