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Житель Башкирии отдал 500 тысяч рублей за «ремонт» сайта с интим-услугами

Житель Башкирии отдал 500 тысяч рублей за «ремонт» сайта с интим-услугами

22:33, 25 июн 2026

22-летний житель Давлеканово перевёл мошенникам 500 тысяч рублей — в качестве «технического сбора» за восстановление работы сайта для взрослых.

Мужчина зашёл на интернет-ресурс с интим-услугами, но сайт не работал. На следующий день ему позвонил незнакомец, представился «администратором агентства» и объяснил: случился технический сбой, и чтобы его устранить, клиент должен перевести на счёт агентства 500 тысяч рублей. Деньги, по словам звонившего, вернутся сразу после починки.

Мужчина поверил и перевёл всю сумму.

После этого «администратор» перестал отвечать на звонки. Ни денег, ни услуг потерпевший не получил. Он обратился в полицию.

Схема сработала именно потому, что заявлять о случившемся в полицию — неловко. Мошенники, судя по всему, это учли.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: мошенники Давлекановский район происшествия в давлекановском районе
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