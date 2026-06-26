Демобилизованный солдат и его невеста погибли в ДТП в Башкирии

22:10, 26 июн 2026

20-летний Иван вернулся из армии — с медалью, удостоверением ветерана и сюрпризом для родителей. До дома он не доехал. Лобовое столкновение на трассе Уфа — Белорецк унесло жизни пятерых человек, в том числе его невесты Анжелики и её мамы.

24 июня семья встретила Ивана в уфимском аэропорту. Вместе с 22-летней Анжеликой, её отцом Галимом, матерью Аленой и 15-летней сестрой Мариной все сели в такси — «Ларгус» до белорецкого Тирлянского. Попутчицей оказалась незнакомая 23-летняя девушка из Туймазинского района.

Спустя примерно 230 километров им навстречу вылетел УАЗ «Патриот». Удар был лобовым. «Ларгус» отбросило на обочину, машина легла на бок. Анжелика, её мама, Иван, водитель такси и попутчица погибли на месте. Отец Галим выжил, получив незначительные травмы. Марина — с черепно-мозговой травмой и переломом бедра, её состояние врачи оценивают как средней тяжести.

О том, что Иван провёл несколько месяцев в зоне СВО, получил медаль «За укрепление боевого содружества» и стал ветераном боевых действий, родные узнали только разбирая его вещи после аварии. Сам он молчал — не хотел, чтобы переживали. Планировал рассказать при встрече.

Иван и Анжелика встречались больше года. Пока он служил, она работала в пункте выдачи заказов и ждала. 27 июня их похоронят рядом.

МВД Башкирии возбудило уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем гибель людей. Обстоятельства выясняются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ