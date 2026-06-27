В Башкирии с начала года на воде утонули 37 человек, пятеро — дети
22:20, 27 июн 2026
В Башкирии с начала года на водоёмах погибли 37 человек — включая пятерых детей.
По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, всего зафиксировано 59 происшествий на воде. Почти все их объединяет одно: люди просто игнорировали базовые правила безопасности.
❗️Пятеро из погибших — дети.
Спасатели напомнили: не оставляйте детей у воды без присмотра. Вода — не фон для пикника.
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Автор: Семен Подгорный
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