В Башкирии с начала года на воде утонули 37 человек, пятеро — дети

22:20, 27 июн 2026

В Башкирии с начала года на водоёмах погибли 37 человек — включая пятерых детей.

По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, всего зафиксировано 59 происшествий на воде. Почти все их объединяет одно: люди просто игнорировали базовые правила безопасности.

❗️Пятеро из погибших — дети.

Спасатели напомнили: не оставляйте детей у воды без присмотра. Вода — не фон для пикника.

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Автор: Семен Подгорный