Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии с начала года на воде утонули 37 человек, пятеро — дети

В Башкирии с начала года на воде утонули 37 человек, пятеро — дети

22:20, 27 июн 2026

В Башкирии с начала года на водоёмах погибли 37 человек — включая пятерых детей.

По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, всего зафиксировано 59 происшествий на воде. Почти все их объединяет одно: люди просто игнорировали базовые правила безопасности.

❗️Пятеро из погибших — дети.

Спасатели напомнили: не оставляйте детей у воды без присмотра. Вода — не фон для пикника.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Тело 26-летнего мужчины подняли со дна карьера в Башкирии

Читайте также:

Тело 26-летнего мужчины подняли со дна карьера в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Теги: смерть на воде
Читайте также

Глава Башкирии сообщил о 17 погибших на водоёмах республики
Происшествия в Башкирии
Глава Башкирии сообщил о 17 погибших на водоёмах республики
Пять человек погибли на водоемах Башкирии с начала ноября
Происшествия в Башкирии
Пять человек погибли на водоемах Башкирии с начала ноября
За сутки на дорогах Уфы погиб человек и пострадали пятеро
Происшествия в Башкирии
За сутки на дорогах Уфы погиб человек и пострадали пятеро
В Башкирии за три дня утонули 8 человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за три дня утонули 8 человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен