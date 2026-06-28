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Семья с беременной женщиной застряла ночью в лесу под Уфой

Семья с беременной женщиной застряла ночью в лесу под Уфой

22:28, 28 июн 2026

«Лада Гранта» с четырьмя пассажирами съехала с дороги и застряла в лесу Калининского района Уфы — в нескольких километрах от деревни Елкибаево. Одной из пассажирок была беременная женщина.

Спасатели управления по гражданской защите нашли автомобиль и вытащили его на асфальт. Никто не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе спасение
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