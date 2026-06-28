Двух девушек на сапборде и круге унесло от берега на озере в Башкирии

22:32, 28 июн 2026

Двух девушек снесло волнами на середину озера Талкас в Башкортостане — вернуться сами они не смогли.

Во время профилактического рейда на озере спасатели Госкомитета РБ по ЧС заметили отдыхающих, которых течение унесло далеко от берега. Одна держалась на сапборде, вторая — на надувном круге. Ни то, ни другое против волн не помогло.

Спасатели доставили обеих на берег. В медицинской помощи девушки не нуждались.

Примечательно, что спасатели оказались рядом именно потому, что проводили плановый рейд. Без них финал мог быть другим.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС