Двух девушек на сапборде и круге унесло от берега на озере в Башкирии
22:32, 28 июн 2026
Двух девушек снесло волнами на середину озера Талкас в Башкортостане — вернуться сами они не смогли.
Во время профилактического рейда на озере спасатели Госкомитета РБ по ЧС заметили отдыхающих, которых течение унесло далеко от берега. Одна держалась на сапборде, вторая — на надувном круге. Ни то, ни другое против волн не помогло.
Спасатели доставили обеих на берег. В медицинской помощи девушки не нуждались.
Примечательно, что спасатели оказались рядом именно потому, что проводили плановый рейд. Без них финал мог быть другим.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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