Дорогу между Башкирией и Челябинской областью смыло — проезд закрыт

22:44, 28 июн 2026

На 9-м километре трассы Черновское — Устиново дожди уничтожили асфальт. На его месте — промоина.

Министерство транспорта Башкортостана подтвердило: проехать через этот участок невозможно. На видео от очевидцев видно, что дорожное полотно разрушено полностью — не повреждено, а именно уничтожено.

Водителям, которые едут из Учалов в сторону Миасса, советуют объезжать через село Филимоново.

Когда трассу восстановят — неизвестно. Узнать сроки можно по телефону диспетчерской Миндортранса Челябинской области: 8 (351) 237-88-92.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: стоп-кадр видео | канал в МАХ