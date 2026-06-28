Дорогу между Башкирией и Челябинской областью смыло — проезд закрыт
22:44, 28 июн 2026
На 9-м километре трассы Черновское — Устиново дожди уничтожили асфальт. На его месте — промоина.
Министерство транспорта Башкортостана подтвердило: проехать через этот участок невозможно. На видео от очевидцев видно, что дорожное полотно разрушено полностью — не повреждено, а именно уничтожено.
Водителям, которые едут из Учалов в сторону Миасса, советуют объезжать через село Филимоново.
Когда трассу восстановят — неизвестно. Узнать сроки можно по телефону диспетчерской Миндортранса Челябинской области: 8 (351) 237-88-92.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: стоп-кадр видео | канал в МАХ
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии перекроют трассу из-за взрывных работ
Происшествия в Башкирии
В Башкирии временно закрыт участок трассы Уфа — Бирск — Янаул
Общество в Башкирии
На трассе М-5 в Башкирии образовались заторы – развернуты пункты обогрева - видео
Происшествия в Башкирии
На границе с Башкирией произошла авария, в которой погиб человек